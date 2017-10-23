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Бычковский: водитель умер вне зоны ответственности погранслужбы
24.10.2017 14:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В очереди на выезд из Беларуси у КПП "Брузги" микроавтобус Volkswagen на польских номерах создал проблемы с продвижением. Произошло это 23 октября ближе к обеду. Белорусские водители стали объезжать преграду, в очереди на выезд оказалось уже более 80 человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
В процессе очередной подвижки из одного из автомобилей, также на польских номерах, вышел водитель, чтобы выяснить, что случилось.
"К сожалению, помочь данному человеку было уже невозможно. На место были вызваны экстренные службы. Расстояние до пункта пропуска составляло более километра. Это пограничная зона, но не зона ответственности непосредственно подразделений пункта пропуска", — пояснил Бычковский.
Автомобиль со скончавшимся гражданином Польши находился напротив приграничного логистического центра. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Происшествием занимаются сотрудники милиции.
Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский рассказал радио Sputnik Беларусь подробности инцидента возле белорусско-польской границы,...
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