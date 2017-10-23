ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исполком СНГ обещает принять во внимание мнение Лукашенко об оптимизации своих структур

24.10.2017 14:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Исполком СНГ обещает принять во внимание мнение Лукашенко об оптимизации своих структур

Исполком СНГ работает над оптимизацией своих структур и прислушивается к мнению президентов стран СНГ в этом вопросе, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, комментируя в беседе с журналистами критику президентом Беларуси Александром Лукашенко на саммите в Сочи Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил, что предложения и оценки президента Беларуси не остались без внимания.

«Исполком СНГ думает над тем, как учесть эти замечания в своей повседневной работе», - сказал он, передает БЕЛТА.

По его словам, работа по оптимизации структур СНГ проводится постоянно. Главное решение было принято в прошлом году - об адаптации Содружества к современным реалиям, и оно выполняется, заверил Лебедев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполком СНГ работает над оптимизацией своих структур и прислушивается к мнению президентов стран СНГ в этом вопросе, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бычковский: водитель умер вне зоны ответственности погранслужбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика