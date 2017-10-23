Исполком СНГ обещает принять во внимание мнение Лукашенко об оптимизации своих структур





Исполком СНГ работает над оптимизацией своих структур и прислушивается к мнению президентов стран СНГ в этом вопросе, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, комментируя в беседе с журналистами критику президентом Беларуси Александром Лукашенко на саммите в Сочи Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил, что предложения и оценки президента Беларуси не остались без внимания.

«Исполком СНГ думает над тем, как учесть эти замечания в своей повседневной работе», - сказал он, передает БЕЛТА .

По его словам, работа по оптимизации структур СНГ проводится постоянно. Главное решение было принято в прошлом году - об адаптации Содружества к современным реалиям, и оно выполняется, заверил Лебедев.