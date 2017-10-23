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Исполком СНГ обещает принять во внимание мнение Лукашенко об оптимизации своих структур
24.10.2017 14:30 — Разное | Ежедневник
Исполком СНГ работает над оптимизацией своих структур и прислушивается к мнению президентов стран СНГ в этом вопросе, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, комментируя в беседе с журналистами критику президентом Беларуси Александром Лукашенко на саммите в Сочи Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил, что предложения и оценки президента Беларуси не остались без внимания.
«Исполком СНГ думает над тем, как учесть эти замечания в своей повседневной работе», - сказал он, передает
По его словам, работа по оптимизации структур СНГ проводится постоянно. Главное решение было принято в прошлом году - об адаптации Содружества к современным реалиям, и оно выполняется, заверил Лебедев.
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Исполком СНГ работает над оптимизацией своих структур и прислушивается к мнению президентов стран СНГ в этом вопросе, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей...
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