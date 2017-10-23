Вы (не)достаточно модный: как попасть на показ BFW

Модный мир жесток, твердили нам, но мы не верили, и на этот раз мир белорусской моды решил не просто лицо показать, но и взглянуть в него всем об оном пишущим. В этом году дизайнеры поняли, что не всякий журналист одинаково полезен и объявили аккредитацию не на всю программу мероприятий, а на каждый показ в отдельности.



Sputnik Беларусь / Артем Бордовский Видеофакт: кастинг на Belarus Fashion Week – 175 см и без леггинсов

"Для получения аккредитации журналист должен подать заявку на почту дизайнера, показ которого планирует посетить, после чего дизайнер лично примет или отклонит вашу заявку", — сообщил сайт организаторов, и это ломало планы на вечер.

Прежде в "Неделе моды" для модного сугубо по необходимости корреспондента особенно привлекательными были минуты, когда в павильоне гас свет, и ты мог спокойно отправляться покупать кофе без очереди. Пока светские коллеги изучали модели из новых коллекций, по ту сторону павильона обнаружилось множество в меру увлекательных занятий, меняющихся от года к году. Можно было сделать быстрый макияж, маникюр или тест на ВИЧ, узнать Анну Бонд, свой цветотип и почему у дизайнеров все так дорого. Теперь все это оказывались под угрозой срыва — участники показов ясно дали понять, что результатом "Недели моды" хотят видеть продажи, а не аплодисменты на поклоне.

Внезапно осознав, что светская и модная жизнь Беларуси приняла серьезный оборот, я изучила последние новости из мира моды за рубежом. Известия о том, что организаторы Mercedes-Benz Fashion Week в Москве отказали в аккредитации журналистам профильных СМИ из-за конфликта организаторов с модельером Юдашкиным, лишь усилило общую зарождающуюся нервозность. Но я легко успокоила себя тем, что не то что не ссорилась ни с одним из дизайнеров, но едва ли перечислю хотя бы с десяток их имен.

Что мне всегда нравилось в "Неделе моды", так это жизнь: она прямо-таки бурлила несколько раз в год, чувствовалась в заявлениях Янины Гончаровой — матери "Недели" — в ее упреках к дизайнерам, которые не желают участвовать в показах и организовывают собственные, будто не понимая, что лишь здесь, на BFW, как в парке Universal, сбываются мечты и планы. И в заявлениях дизайнеров, которые уверяют, что "Неделя моды" не приносит продаж, зато требует денег. И во множественных снимках в соцсетях. Да что тут говорить, BFW — это как концерт Стинга, о нем все будут говорить, и скорее всего — по большей части хорошее. Мало кто сможет напеть что-то кроме "Shape of my heart" равно как и вспомнить кого-то кроме "Ton-in-ton", но говорить — говорить будут все!

Я приуныла. Несколько дней я мялась, боясь услышать в свой адрес "Вы недостаточно модная", и, наконец, решилась аккредитоваться на несколько показов, начав с наиболее лояльного к гражданам умеренно светского — старого доброго "Коминтерна". Одобрение от "Коминтерна" придало уверенности в себе как трехчасовой психологический тренинг, и, окончательно осмелев, я аккредитовалась еще на несколько показов, потом еще на несколько — ни один из дизайнеров не отвечал отказом, и уже держа на руках больше билетов, чем того требовало редакционное задание, я заставила себя остановиться.

Belarus Fashion Week проходит 24-29 октября 2017 года. За репортажами из павильона и из-за него следите на Sputnik.