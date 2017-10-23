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Распродажа "Черная пятница" пройдет 24 ноября

24.10.2017 15:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Масштабная распродажа "Черная пятница" пройдет 24 ноября не только в странах Запада, но и в Беларуси и России.

Распродажа "Черная пятница" пройдет 24 ноября
© Sputnik/
Календарь акции "День скидок" в Минске: октябрь-2017

"Черная пятница", или Black Friday — традиционные масштабные распродажи на следующий день после американского Дня благодарения. В последние годы традицию устраивать день больших скидок переняли не только страны Западной Европы, но и постсоветские государства.

В 2017-м распродажи в рамках "Черной пятницы" пройдут 24 ноября. В этот день к акции присоединятся и белорусские магазины. Пока не все объявили о своем желании участвовать в едином дне распродаж.

Впрочем, уже известно, что к "Черной пятнице" примкнут десятки магазинов — одежды, электроники и других товаров. О конкретных размерах скидок решение будут принимать сами продавцы ближе к 24 ноября.

В 2016-м размеры скидок в рамках "Черной пятницы" доходили до 70%.

Следите за новостями о распродажах и скидках на Sputnik >>

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Через месяц ряд магазинов одежды, электроники и других товаров предложат однодневные большие скидки.

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