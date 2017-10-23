Начинается новая эра социализма Си

Главой Китая на 19-м съезде Компартии избран Си Цзиньпин. В соответствии с конституцией в Китае руководитель государства должен находиться на должности два срока, то есть 10 лет. Си Цзиньпин находится пока только пять.



© REUTERS/ Ahmad Masood Кумачовый Китай: как открылся 19-й съезд Компартии 20

Интересно, что съезд включил в обновленный устав идеи Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой — это первый случай после Мао Цзэдуна, когда имя лидера партии упоминается в уставе КПК при его жизни.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из столицы Китая Пекина, где в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь проходил съезд самой многочисленной в мире политической партии.