|
Начинается новая эра социализма Си
24.10.2017 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Главой Китая на 19-м съезде Компартии избран Си Цзиньпин. В соответствии с конституцией в Китае руководитель государства должен находиться на должности два срока, то есть 10 лет. Си Цзиньпин находится пока только пять.
© REUTERS/ Ahmad Masood
Интересно, что съезд включил в обновленный устав идеи Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой — это первый случай после Мао Цзэдуна, когда имя лидера партии упоминается в уставе КПК при его жизни.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из столицы Китая Пекина, где в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь проходил съезд самой многочисленной в мире политической партии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегаты 19-го съезда Компартии Китая, завершившегося во вторник, среди прочего выбрали новый состав ЦК и ЦКПД.
|
Архив (Разное)
Комментарии