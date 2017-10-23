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Начинается новая эра социализма Си

24.10.2017 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главой Китая на 19-м съезде Компартии избран Си Цзиньпин. В соответствии с конституцией в Китае руководитель государства должен находиться на должности два срока, то есть 10 лет. Си Цзиньпин находится пока только пять.

Начинается новая эра социализма Си
© REUTERS/ Ahmad Masood
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Интересно, что съезд включил в обновленный устав идеи Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой — это первый случай после Мао Цзэдуна, когда имя лидера партии упоминается в уставе КПК при его жизни.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из столицы Китая Пекина, где в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь проходил съезд самой многочисленной в мире политической партии.

 
 
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Делегаты 19-го съезда Компартии Китая, завершившегося во вторник, среди прочего выбрали новый состав ЦК и ЦКПД.

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