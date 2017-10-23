Макей — Financial Times: Беларусь не хочет зависеть ни от Брюсселя, ни от Москвы





Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times, Беларусь не хочет зависеть ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Стенограмма интервью размещена на сайте МИД Беларуси.

«Мы всего лишь хотим проводить подлинно независимую политику», - сказал министр.

Макей отметил, что из-за мирового финансового кризиса Беларуси стремится выстраивать торгово-экономические отношения со многими странами – в том числе с ЕС.

Как отметил глава МИД, Евросоюз – второй по важности торговый партнер для Беларуси. Министр обратил внимание на тот факт, что за последние 13 лет товарооборот между Беларусью и ЕС вырос в три раза, а белорусский экспорт в ЕС — в два с половиной.

Владимир Макей также выразил готовность обсуждать с европейскими партнерами любые «чувствительные» вопросы — в том числе и смертную казнь, отметив важность поступательного и эволюционного подхода к тем или иным трансформациям.

«Очевидно, что невозможно "заснуть" в тоталитарном Советском Союзе и "проснуться" в стопроцентно демократическом государстве. Это нереально», - констатировал он.

В свою очередь глава МИД не стал отрицать тот факт, что Россия остается основным стратегическим партнером Беларуси, но он указал на стремление Беларуси снизить зависимость от России, в том числе за счет диверсификации экспорта. А опасения, которые высказывались в связи с прошедшими учениями «Запад-2017», он назвал «абсолютно искусственной» шумихой.

В интервью Макей затронул также и тему сближении Беларуси с Китаем. По его словам, это направление внешней политики также полностью соответствует желанию страны диверсифицировать отношения с зарубежными партнерами, укрепить таким образом политическую и экономическую независимость.