Какие исторические фестивали пройдут в Беларуси в 2018 году

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Исторические фестивали и в дальнейшем планируют проводить в Беларуси, так как они привлекают не только местных жителей, но и туристов из разных стран, сообщил организатор фестивалей белорусской культуры, руководитель экстрим-театра "Берсерк" Александр Рак на встрече с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Ближайшие планы

"У нас есть план фестивалей на следующий год. Первым фестивалем в 2018 году будет "Битва четырех эпох", проходить он будет в мае в парке истории "Сула". Каждый год мы меняем эпохи, которые участвуют. Если в прошлом году были викинги, средние века, шляхта и эпоха Наполеона, то в следующем году две из эпох будут новыми", – сказал Рак.

Следующий фестиваль, по его словам, – "Свята сонца", традиционный летний оупен-эйр, который посвящен Купалью. Он проводится в музыкальном фол-формате.

"Мы стараемся приглашать коллективы, которые играют фолк, – от аутентики до фолк-метала. Второй блок этого фестиваля – выступления файер-шоу команд. В этом году у нас было 23 команды, в следующем году мы еще постараемся расширить состав, выберем самые лучшие коллективы с самыми лучшими программами", – поделился Рак.

"Наш Грюнвальд"

"В 2018 году фестиваль "Наш Грюнвальд" будет проходить уже в десятый раз, и это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Интерес к нему растет: даже в этом году у нас уже была аудитория не только белорусская, к нам приезжали из России, были гости из Италии, из Китая", – рассказал он.



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Организатор исторических фестивалей также раскрыл некоторые детали юбилейного фестиваля в грядущем году. Стало известно, что планируется построить замок, который будут штурмовать. "Также у нас есть желание и возможность провести полноформатный конный турнир по правилам XIV-XV веков. До этого на протяжении восьми лет мы проводили турниры в формате показательных выступлений", – сообщил Рак.

По его словам, помимо конного турнира сюрпризов на "Нашем Грюнвальде" будет много.

История и кухня

Еще один проект, который будет реализован, – фестиваль "Путь викингов". Организаторы в данный момент определяются с местом его проведения. Возможно, он пройдет на другой площадке, а не в парке "Сула".



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Также в 2018 году планируется кулинарный фестиваль, который Рак проводил уже два раза. По его словам, мероприятие интересное, несмотря на его убыточность.

"Мы пытаемся проводить его в русле всех остальных наших мероприятий с историческим уклоном. В этом году у нас были мастер-классы от Алеся Белого, Александра Чикилевского по традиционной кухне. За основу фестиваля были выбраны кухни четырех наций, которые жили на территории нашей страны: еврейская, белорусско-литвинская, татарская и шотландская кухня", – отметил он.

Мероприятие "Мiнск старажытны" – традиционный для Минска фестиваль, который проходит в день города, также планируют провести, но с некоторыми изменениями. "Есть ряд моментов, которые мы будем менять на фестивале, будем вводить какие-то новые "фишки", новые блоки", – поделился Рак.