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Видеофакт: революционную обстановку 1917 года восстановили в Минске

24.10.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Доме-музее І съезда РСДРП детально воссоздали революционную атмосферу, царившую в Минске в преддверии Октябрьской революции.

Личные вещи участников событий столетней давности помогают погрузиться в эпоху и ощутить, какие идеи бродили в белорусской столице в революционную эпоху.

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Директор Национального исторического музея Олег Рыжков назвал весьма символичным тот факт, что на белорусских землях начали создавать будущий Советский союз, а затем события в Беловежской пуще подвели черту под его историей.

Торжественную церемонию открытия посетила делегация Дома-музея первого съезда Коммунистической партии Китая. Гости из Поднебесной не только ознакомились с выставкой, но и подписали договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами.

"Для меня интересно, в каких условиях и какой ситуации проходил первый съезд РСДРП. Это важно для нас, так как повлияло на первый съезд КПК. Это помогает понять, как тесно связаны наши страны", — отметил руководитель группы исполнителей Проекта "Открытия и продвижения места основания КПК" Пань Минь.

Смотрите, как выглядит выставочный проект, приуроченный к 100-летию октябрьских событий в Минске.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Национальный исторический музей Беларуси подготовил выставку "Минск 1917". Смотрите на видео Sputnik, как с участием делегации музея Коммунистической партии Китая,...

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