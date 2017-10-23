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Собчак назвала Крым украинским
24.10.2017 16:10 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией.
Она также отметила, что отношения с Украиной очень важны для России, и их необходимо нормализовать.
"Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", — сказала она на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, пишут
В Крыму уже отреагировали на заявление Собчак. Вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на "дешевый популизм".
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".
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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией.
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