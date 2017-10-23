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Колташов: доллару нужна девальвация

24.10.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник 24 октября доллар и евро подорожали на 0,07 и 0, 16 копейки соответственно, в то время как российский рубль подешевел на 0,54 копейки. Курсы валют выглядят следующим образом: 1 доллар — Br1,9546, 1 евро — Br2,2975, 100 российских рублей — Br3,3952.

Анализируя состояние финансовых рынков, либо наблюдая за валютными котировками, современный человек задается вопросом: как обезопасить свои активы или в чем хранить сбережения, если таковые имеются. Насколько реальны слухи о неустойчивости доллара? Гость из Москвы, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов поделился на радио Sputnik Беларусь своим мнением о необходимости девальвации американского доллара и новых экономических реалиях.

"Стабильность американской валюты — на самом деле проклятие для американцев, они не могут на мировом рынке ничем торговать, у них все слишком дорого, поэтому доллару нужна девальвация. Любая компания в любой части мира сравнивает цену американского оборудования с китайским и видит разницу в три-четыре раза и не в пользу американского", — отмечает Колташов.

Возникает противоречие между американскими производителями и американскими финансовыми центрами, которые заинтересованы "оставить все как есть", и "черт с ней, с промышленностью". Но это, рано или поздно, неизбежно приведет к отказу от доллара, так как его силу когда-то обеспечила именно американская промышленность, а сегодня уже никакого "американского экономического чуда" нет, отмечает собеседник Sputnik.

Беседу с российским экономическим экспертом Василием Колташовым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений РФ Василий Колташов сравнивает перспективы традиционных активов и...

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