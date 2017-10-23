360-градусное видео Пхеньяна опубликовано в интернете

Первую воздушную съемку Пхеньяна фотограф из Сингапура Арам Пан опубликовал еще в сентябре, а ближе к концу октября он создал на основе своих съемок 360-градусное видео, которое за несколько дней собрало два миллиона просмотров.



© REUTERS/ Neil Hall/File Photo Картер пожаловался, что Белый дом не пускает его в КНДР

Во время просмотра 12-минутного видео зритель имеет возможность двигать камерой и выбирать удобный для себя ракурс. В кадр попадают побережье реки Тетонган и жилые сооружения в столице КНДР.

Как признавался сам Пан в интервью СМИ, согласование на съемку с воздуха он получил без проблем.

Столица Северной Кореи — одно из самых любопытных туристических направлений сегодня. Несмотря на закрытость КНДР от внешнего мира, в стране принимают туристов. Тур в Пхеньян для белорусов — недешевое удовольствие: лететь придется через Москву с пересадкой во Владивостоке, а стоимость тура начинается от полутора тысяч евро.