Не для слабонервных: жуткий мотылек со щупальцами попал на видео

Индонезиец с острова Ява под ником Gandik разместил на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен пугающий мотылек с большими отростками, покрытыми волосками. За несколько дней его посмотрели более 37 миллионов человек.

"Если у вас нет бабочки, пожалуйста", — подписал автор видео.

Некоторые зрители признались, что испытали омерзение или ужас при виде таинственного чудовища с крыльями и четырьмя усиками, растущими из брюшной полости. "Я бы сжег дом, если бы увидел это", — такой комментарий под видео оставил один из пользователей социальной сети.

Однако насекомое на видео недолго считалось неопознанным. Специалисты определили, что это — мотылек Creatonotos Gangis, или бабочка-медведица. Выяснилоcь, что жуткие отростки называются корематы, их самцы бабочки выбрасывают перед спариванием, чтобы распространить феромоны. Каждая "конечность" покрыта примерно 3 тысячами волосков, именно они и помогают распространять запахи.