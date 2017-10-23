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Не для слабонервных: жуткий мотылек со щупальцами попал на видео

24.10.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Индонезиец с острова Ява под ником Gandik разместил на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен пугающий мотылек с большими отростками, покрытыми волосками. За несколько дней его посмотрели более 37 миллионов человек.

"Если у вас нет бабочки, пожалуйста", — подписал автор видео.

Некоторые зрители признались, что испытали омерзение или ужас при виде таинственного чудовища с крыльями и четырьмя усиками, растущими из брюшной полости. "Я бы сжег дом, если бы увидел это", — такой комментарий под видео оставил один из пользователей социальной сети.

Однако насекомое на видео недолго считалось неопознанным. Специалисты определили, что это — мотылек Creatonotos Gangis, или бабочка-медведица. Выяснилоcь, что жуткие отростки называются корематы, их самцы бабочки выбрасывают перед спариванием, чтобы распространить феромоны. Каждая "конечность" покрыта примерно 3 тысячами волосков, именно они и помогают распространять запахи.

 
 
Ссылка на источник 48
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Отвратительное на вид насекомое с крылышками и огромными волосатыми щупальцами, которое запечатлено на видео, оказалось бабочкой-медведицей.

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