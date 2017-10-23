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Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Швеции из-за болезни Ньюкасла

24.10.2017 16:44 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Швеции из-за болезни Ньюкасла

фото: belta.by

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории лена Эстергётланд в Швеции зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.

В связи с этим с 25 октября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Швеции живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы, передает БЕЛТА

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из лена Эстергётланд указанных товаров. 

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.

 
 
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По информации Международного эпизоотического бюро, на территории лена Эстергётланд в Швеции зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных...

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