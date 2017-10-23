ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя зарплата в Беларуси упала впервые за последние семь месяцев

24.10.2017 17:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Средняя зарплата в Беларуси упала впервые за последние семь месяцев

фото: dneprovec.by

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Таким образом, уже по сравнению с августом средняя зарплата в Беларуси снизилась.

По информации Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в августе текущего года составляла 844,4 рубля.

Отметим, что номинальная заработная плата в текущем году росла начиная с марта. В августе она превысила показатель за январь на 17,%, по сравнению с декабрем 2016 года номинальная заработная плата в августе выросла на 5,3%.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля. Об этом сообщили в Национальном статистическом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Не посмотреть, так послушать: последняя стройвыставка бьет антирекорды по числу участников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика