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Средняя зарплата в Беларуси упала впервые за последние семь месяцев
24.10.2017 17:11 — Разное | Ежедневник
фото: dneprovec.by
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
Таким образом, уже по сравнению с августом средняя зарплата в Беларуси снизилась.
По информации Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в августе текущего года составляла 844,4 рубля.
Отметим, что номинальная заработная плата в текущем году росла начиная с марта. В августе она превысила показатель за январь на 17,%, по сравнению с декабрем 2016 года номинальная заработная плата в августе выросла на 5,3%.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля. Об этом сообщили в Национальном статистическом...
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