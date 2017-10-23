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МАРТ обвиняет торговую сеть «АЛМИ» в недобросовестной конкуренции
24.10.2017 17:33 — Разное | Ежедневник
фото: onliner.by
Ритейлер писал письма поставщикам своих конкурентов с требованиями перестать с ними работать, угрожая расторгнуть контракты.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило факт недобросовестной конкуренции в действиях ЗАО "Юнифуд" (сеть магазинов "АЛМИ". Факты нарушения были выявлены в Гомельской области.
Как сообщается на сайте ведомства, представителем сети магазинов «АЛМИ» были направлены электронные письма в адрес 25 поставщиков из числа контрагентов своего конкурента с требованием прекращения сотрудничества с последним. В письме указывалось, что в случае непредставления письма о прекращении сотрудничества с конкурентами, ЗАО «Юнифуд» расторгнет с ними договорные отношения.
Таким образом, ЗАО «Юнифуд» был нарушен запрет, установленный подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
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Ритейлер писал письма поставщикам своих конкурентов с требованиями перестать с ними работать, угрожая расторгнуть контракты.
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