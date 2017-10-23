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РУВД: женщина в школе рвала на себе одежду, но никому не угрожала

24.10.2017 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о том, что в холле школы находится женщина, которая себя ведет неадекватно и рвет на себе одежду, поступило во вторник, 24 октября, в Ленинское РУВД столицы. На место вызова был направлен наряд.

"Сотрудники департамента охраны Ленинского района выбыли на визит, увидели, что у женщины в руке нож и вызвали карету скорой помощи, которая женщину забрала для дальнейшего обследования", — рассказала Ковалева.

Женщина никакой общественной опасности не представляла, она никому не угрожала ножом и не высказывала словесных угроз, кроме того, совершенно спокойно отдала нож правоохранителям, подчеркнула пресс-офицер.

В настоящее время в Ленинском РУВД не располагают информацией о том, был ли у женщины какой-то корыстный мотив или неприязненные отношения с сотрудниками школы либо другими людьми.

По данному факту проводится проверка и будет принято решение в установленные законом сроки, отметила собеседница Sputnik.

Комментарий пресс-офицера Ленинского РУВД Минска Татьяны Ковалевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-офицер Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева рассказала радио Sputnik Беларусь подробности инцидента в одной из школ Серебрянки: оказавшаяся там женщина с...

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