РУВД: женщина в школе рвала на себе одежду, но никому не угрожала

Сообщение о том, что в холле школы находится женщина, которая себя ведет неадекватно и рвет на себе одежду , поступило во вторник, 24 октября, в Ленинское РУВД столицы. На место вызова был направлен наряд.

"Сотрудники департамента охраны Ленинского района выбыли на визит, увидели, что у женщины в руке нож и вызвали карету скорой помощи, которая женщину забрала для дальнейшего обследования", — рассказала Ковалева.

Женщина никакой общественной опасности не представляла, она никому не угрожала ножом и не высказывала словесных угроз, кроме того, совершенно спокойно отдала нож правоохранителям, подчеркнула пресс-офицер.

В настоящее время в Ленинском РУВД не располагают информацией о том, был ли у женщины какой-то корыстный мотив или неприязненные отношения с сотрудниками школы либо другими людьми.

По данному факту проводится проверка и будет принято решение в установленные законом сроки, отметила собеседница Sputnik.

Комментарий пресс-офицера Ленинского РУВД Минска Татьяны Ковалевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.