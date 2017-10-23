ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гидромет: ночью 25 октября температура опустится до –7°С

24.10.2017 19:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Температура воздуха в ночь на среду 25 октября опустится местами до –7°С, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: ночью 25 октября температура опустится до –7°С
© Sputnik / Анна Нефедова
Снег выпадет в Беларуси в середине недели

По информации синоптиков, в ближайшие сутки территория страны будет находиться в зоне повышенного давления, сформированной в холодной воздушной массе. 

"Ночью температура воздуха понизится до –1..–7°С, на юго-западе она не опустится ниже 0..+3°С", – сказали в Гидромете. 

Там также сообщили, что днем по западу Беларуси ожидается мокрый снег, а температура во второй половине среды увеличится до –1..+4°С, на юго-западе республики – до +7°С. 

В последующие двое суток местами ночью также ожидаются заморозки, днем – мокрый снег с дождем, днем температура воздуха будет выше нуля, при этом на севере страны будет холоднее, на западе – на несколько градусов теплее.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем в среду по западу Беларуси ожидается мокрый снег, а температура поднимется только до +4°С.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Без структурной перестройки всей экономики реформировать ЖКХ нет смысла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика