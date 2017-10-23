Гидромет: ночью 25 октября температура опустится до –7°С

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Температура воздуха в ночь на среду 25 октября опустится местами до –7°С, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Анна Нефедова Снег выпадет в Беларуси в середине недели

По информации синоптиков, в ближайшие сутки территория страны будет находиться в зоне повышенного давления, сформированной в холодной воздушной массе.

"Ночью температура воздуха понизится до –1..–7°С, на юго-западе она не опустится ниже 0..+3°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем по западу Беларуси ожидается мокрый снег, а температура во второй половине среды увеличится до –1..+4°С, на юго-западе республики – до +7°С.

В последующие двое суток местами ночью также ожидаются заморозки, днем – мокрый снег с дождем, днем температура воздуха будет выше нуля, при этом на севере страны будет холоднее, на западе – на несколько градусов теплее.