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ГАИ рекомендует автолюбителям "переобуваться", не дожидаясь 1 декабря

24.10.2017 22:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам менять резину на зимнюю, не дожидаясь 1 декабря, об этом сообщили Sputnik в ГАИ Минского РУВД.

ГАИ рекомендует автолюбителям "переобуваться", не дожидаясь 1 декабря
© Sputnik / Анна Нефедова
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"Ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу опасной", — рассказала старший инспектор отдела по агитации и пропаганде Екатерина Сильченко. Она подчеркнула, что на скользкой дороге в несколько раз уменьшается коэффициент сцепления с дорожным покрытием, соответственно увеличивается тормозной путь.

Именно в такие моменты водители, которые вовремя не "переобуются", могут устроить себе "день жестянщика".

ГАИ также обращает внимание водителей, что для того, чтобы избежать ДТП необходимо соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость движения, особенно учитывая погодные условия. Госавтоинспекция также призвала водителей быть внимательными за рулем, особенно в темное время суток.

Согласно ПДД, автомобили в Беларуси должны быть обязательно "обуты" в зимнюю резину с 1 декабря по 1 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сочетание дневных осадков и ночных заморозков может устроить на дорогах "день жестянщика".

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