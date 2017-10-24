МИНСК, 24 окт — Sputnik. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам менять резину на зимнюю, не дожидаясь 1 декабря, об этом сообщили Sputnik в ГАИ Минского РУВД.



© Sputnik / Анна Нефедова Снег выпадет в Беларуси в середине недели

"Ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу опасной", — рассказала старший инспектор отдела по агитации и пропаганде Екатерина Сильченко. Она подчеркнула, что на скользкой дороге в несколько раз уменьшается коэффициент сцепления с дорожным покрытием, соответственно увеличивается тормозной путь.

Именно в такие моменты водители, которые вовремя не "переобуются", могут устроить себе "день жестянщика".

ГАИ также обращает внимание водителей, что для того, чтобы избежать ДТП необходимо соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость движения, особенно учитывая погодные условия. Госавтоинспекция также призвала водителей быть внимательными за рулем, особенно в темное время суток.

Согласно ПДД, автомобили в Беларуси должны быть обязательно "обуты" в зимнюю резину с 1 декабря по 1 марта.