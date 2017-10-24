МИНСК, 24 окт – Sputnik. Записки с "рецептом счастья", которые физик Альберт Эйнштейн передал посыльному в гостинице Токио, были проданы на аукционе в Иерусалиме за 1,5 миллиона долларов США.

Эйнштейн в ноябре 1922 года после присуждения ему Нобелевской премии приехал с лекциями в Японию. В гостинице у него не оказалось мелочи на чаевые для посыльного, и физик написал ему по-немецки несколько советов, сообщив, что стоит сохранить записки, так как они в будущем будут иметь значительную ценность.

"Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью", – написал Эйнштейн на бланке отеля.

За данный лот покупатель, который пожелал остаться неизвестным, заплатил 1,56 миллиона долларов, говорится в сообщении аукционного дома Winners.

"Если есть воля, найдется и способ", – фраза из второй записки, она ушла за 240 тысяч долларов.

На торги были также выставлены два письма Эйнштейна – их продали за 33 тысячи и 9,6 тысячи долларов.