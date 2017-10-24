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Гугушвили: раньше выехать на конкурс Чайковского стоило полжизни

25.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В четверг, 26 октября, на сцене Большого театра Беларуси знаменитый оперный певец, народный артист Грузии Теймураз Гугушвили исполнит партию Канио в опере Руджеро Леонкавалло "Паяцы".

Гугушвили: раньше выехать на конкурс Чайковского стоило полжизни
© Sputnik/ Ирина Петрович
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Накануне встречи с белорусской публикой "Золотой голос Грузии" рассказал Sputnik, как от лирических партий перешел к драматическим, почему остался жить в родной Грузии и как вокальные данные могут отражать характер исполнителя.

"Вы когда-нибудь видели злого человека, который пел бы мягко или с большой любовью? Это пение — то, что внутри, оно и выходит. А я слушал очень многих потрясающих певцов разных поколений", — говорит Гугушвили.

По словам знаменитого певца, сейчас у молодых исполнителей намного больше возможностей реализовать себя, чем было у его поколения в советские времена.

"При Советском Союзе из Тбилиси в Москву нельзя было выехать просто так. А сейчас куда хочешь — езжай. Пожалуйста, на любое прослушивание. Тогда выехать на конкурс Чайковского стоило полжизни, а сейчас большие возможности, и молодежь более открытая, чем мое поколение", — рассказывает Гугушвили.

Интервью с народным артистом Грузии Теймуразом Гугушвили накануне выступления в Большом театре Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне выступления в Большом театре Беларуси в опере "Паяцы" знаменитый грузинский тенор Теймураз Гугушвили рассказал Sputnik о собственных творческих секретах и...

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