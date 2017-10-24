Однажды в интернете прочитал такую шутку: "Мой прадедушка ухитрился прокутить и проиграть в карты до копейки все: имение, наследство и женино приданое аккурат к 1917 году. И с тех пор считался в нашем семействе непререкаемым авторитетом в вопросах распоряжения капиталом".

Иногда мне кажется, что это высказывание исчерпывающе описывает стратегию управления финансами, которой придерживается молодежь. Вот только имений нам в наследство, к сожалению, никто не оставил, приходится довольствоваться тем, что заработано собственным трудом. Но суть от этого не меняется: при общении с представителями своего поколения постоянно обращаю внимание, насколько же мало они думают о будущем.

Почему дети не растут

Этот тренд, естественно, зародился не у нас в стране. Западные социологи один за другим публикуют материалы, посвященные так называемому "поколению Y" — людям, родившимся после 1981 года. Характеристики им даются зачастую нелестные: называют "поколением Питера Пена", обличают инфантильность, нежелание иметь постоянную работу и обретать самостоятельность от родителей. Еще одной заметной особенностью часто выделяют стремление тратить деньги не на вещи, а на впечатления. Не покупать машину или квартиру, а ездить по миру или, если на это не хватает положенного отпуска, спускать зарплату в ближайшем тусовочном месте. Квартиру в рамках этой концепции планируется снимать, а по городу передвигаться на такси.

Я могу объяснить для себя, почему так происходит на Западе. Страны-передовики мировой экономики давно не переживали действительно серьезных потрясений, и в сознании молодежи четко укрепилось мнение о том, что так будет всегда. Для этого есть все предпосылки: диверсифицированная растущая экономика, развитые профсоюзы, зорко следящие за соблюдением прав трудящихся, гражданство ЕС, дающее возможность искать работу в пределах полумиллиардного экономического союза — это создает ощущение того, что выстроенная вокруг система не даст упасть ниже определенного уровня. Так это или нет — покажет время, но пока западные страны стараются по возможности внушить своим жителям надежду на стабильность в ближайшей и отдаленной перспективе.

Еще один повод для молодого европейца не торопиться с покупкой квартиры — разница в оплате между молодыми и опытными специалистами. Только вставшие на карьерную лестницу работники должны выдержать десятки лет испытаний, прежде чем сравняются в оплате со своими родителями. Это разительно контрастирует с нашими реалиями, где попавший в правильную струю 30-летний программист порой может рассчитывать на зарплату на уровне руководителя производства.



© Pixabay Google купила белорусский стартап

Кроме того, в странах с давними капиталистическими традициями успела сложиться культура инвестирования. Вкладываться в достаточно нестабильный и требующий большого стартового капитала рынок недвижимости нет смысла. Обилие инструментов, начиная с проверенных фондовых рынков и корпоративных облигаций, заканчивая рискованными стартапами и криптовалютами позволяет сформировать портфель по душе, в зависимости от планируемых сроков и личной склонности к риску.

Превратности судьбы

У нас же экспорт завязан на две-три отрасли, генерирующие стабильный приток валюты, и действительно продолжительный системный кризис в одной из них способен уложить на лопатки значительную часть нашей экономики. Обеспечивающих стабильно высокий доход профессий не так много, мобильность между ними сильно ограничена, в случае затруднений или перенасыщения в одной из них быстро вернуться на прежний уровень дохода будет непросто.

Самый яркий пример — строители. Десяток лет назад эта отрасль привлекала многих выпускников школ бешеным спросом и просто запредельной по студенческим меркам оплатой. О прибылях отделочников на коттеджах ходили легенды. Мало кто помнит, но даже программирование тогда не выглядело столь перспективно. Что же мы видим сейчас? Зарплаты немногим выше средних по Минску, а айтишник, которому захотелось сделать ремонт, может выбирать из десятков предложений.

Мой приятель, переквалифицировавшийся из строителей в программисты, не перестает удивляться беззаботной жизни своего нового трудового коллектива. Ведь разработчики ПО, как, пожалуй, самая близкая к западному образу жизни прослойка нашего общества, стремительно переняла все характерные для заокеанских представителей своего поколения черты, и теперь многие на всю зарплату гоняются за впечатлениями. Даже несмотря на то, что эти самые впечатления зачастую заключаются в штамповке однотипных фотографий на фоне изъезженных всем офисом достопримечательностей и тестировании недавно открывшихся баров.

Тяжелое наследие

Впрочем, такое поведение становится легко объяснимым, если немного углубиться в историю нашей финансовой системы. Подобно Остапу Бендеру, советское правительство знало немало сравнительно честных способов отъема денег у населения. Придя к власти, большевики объявили об отказе от выплат, а населению новообразованной страны пришлось забыть о сделанных накоплениях. Дальше были отъем и перераспределение собственности, три конфискационные по своей сути денежные реформы, дефицит и гиперинфляция. Многие поколения наших соотечественников регулярно оставались ни с чем.

Глядя на такой исторический багаж, молодежь опасается инвестировать во что-либо, и идея пропивать весь попадающий в руки капитал начинает выглядеть далеко не худшим вложением средств.

Впрочем, современные способы сохранить и приумножить богатство тоже не радуют разнообразием и надежностью. Рынок акций и облигаций у нас толком не сформировался, а первый подписанный проект в сфере венчурных инвестиций откровенно не впечатляет.

Прогрессивная молодежь, осваивающая высокотехнологичные и, что самое главное, высокооплачиваемые сферы деятельности, могла бы многое сделать для улучшения окружающего их пространства, начать обзаводиться жильем и формировать новый облик нашей столицы. Но, к сожалению, большинство пока что формирует в основном спрос на бары и туры в теплые страны, и, в общем-то, такое поведение выглядит вполне логично на фоне судьбы старших поколений.

Похожую ситуацию мы уже проходили более 150 лет назад, когда после отмены крепостного права предполагалось, что оторванные от привычного уклада жизни дворяне начнут вкладывать капиталы в развитие промышленности. Но вместо этого они, подобно героям романов Достоевского, уходили в загулы и обрастали карточными долгами.

Может и молодым людям, уже готовящим лыжи для зимних покатушек в Альпах, пора пересмотреть плотность отпусков?