День таможенника России отмечается 25 октября

Исторические факты свидетельствуют о многолетнем существовании таможенного дела в Российской Федерации. Издавна особенным для работников таможенных служб днем является 25 октября. Об истории праздника читайте в справке Sputnik.

Историки утверждают, что российское таможенное дело существует как минимум тысячу лет. Развитие таможенного режима происходило в несколько этапов. Еще князь Олег заключал с греками договоры, в которых присутствовал порядок обложения. Таким образом можно сделать вывод, что все эти нюансы существовали еще до принятия христианства. На Руси за перевозку товаров через заставы или, например, аренду и покровительство купцов также необходимо было платить мыто. А сборщиков называли "мытниками", что сегодня в переводе с белорусского языка означает "таможенник".

Также особое влияние на развитие таможни оказал период распада Киевской Руси, а за образованием отдельных княжеств последовали и границы, на которых возникали заставы.

В Русском государстве период феодальной раздробленности внешняя торговая деятельность также происходила при помощи духовных и договорных грамот удельных князей.

А в 1653 году вышел указ царя Алексея Романова, в соответствии с которым "в Москве и городах российских" взималась таможенная пошлина. Так именно 25 впервые появился Единый таможенный устав.

С тех пор служба таможни стала государственной, а целью ее стала защищать экономические интересы страны.

Спустя почти две сотни лет, в 1991 году, в соответствии с указом президента образовался Государственный таможенный комитет РФ.

Сегодня уровень работы таможни России достигает мировых стандартов, осваивая новые технологии и совершенствуя работу в подразделениях. В профессиональный праздник в РФ принято поздравлять всех причастных к таможенным службам.