Выступление Путина: контуры будущего

В ходе выступлений на полях Валдайского форума и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые можно считать программными и определяющими для судьбы России (и не только) на ближайшую перспективу. При этом многие эксперты отметили, что тезисы Путина стали фактическим продолжением знаменитой "Мюнхенской речи", произнесенной десять лет назад и имевшей весьма серьезные последствия для международных отношений. Кроме того, с учетом влияния российского лидера на мировую политику, стремления РФ стать одним из полюсов нового, многополярного миропорядка, высказывания Путина нужно внимательно анализировать, в том числе с позиций белорусских интересов.

Что сказал Путин?

Примечательно, что еще до начала Валдайского форума пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заинтриговал журналистов тем, что "Путин готовит интересное выступление". Так о чем же говорил российский лидер? Если вкратце, то было заметно, что Путина сейчас в наибольшей степени беспокоит нынешний конфликт между Россией и Западом, который угрожает будущему как самих противоборствующих сторон, так и человечества в целом. Основным адресатом заявлений президента России был Запад и конкретно США, в отношениях с которыми "даже в советское время было больше уважения".

Очевидно, что Путин весьма остро переживает нынешнюю ситуацию, поэтому готов договариваться. В своей речи российский лидер неоднократно называл Америку "великой державой" и весьма уважительно высказывался в адрес Дональда Трампа. Однако внешним наблюдателям необходимо понимать, что такая позиция не является следствием страха, а скорее объясняется рационализмом российского руководства, пониманием со стороны Кремля нецелесообразности дальнейшей эскалации вражды.



© Sputnik/ Григорий Сысоев Путин анекдотом ответил на вопрос о президентских выборах-2018 в РФ

То есть Путин сознательно демонстрировал "западным партнерам" договороспособность, которая отнюдь не свидетельствует о готовности к односторонней капитуляции. Наоборот, и это явно выделялось в выступлении, в случае отсутствия у Вашингтона воли к компромиссу, Путин не откажется от своего курса на защиту российских интересов и готовит "зеркальный ответ", некоторые очертания которого он подсветил для американских властей. Например, президент России пояснил, что РФ немедленно откажется от выполнения положений Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в случае выхода США из данного соглашения. Точно такой же "зеркальный ответ" на основе принципа взаимности Путин анонсировал в случае продолжения кампании давления на российских журналистов в США. Это значит, что многочисленным корреспондентам североамериканской прессы в России, сотрудникам различных редакций а-ля Радио "Свобода" и "Голос Америки", "иностранным агентам", то есть СМИ, получающим финансирование из США, также придется несладко.

Резюмируя, нужно отметить, что речь президента России с точки зрения качества донесения информации была выстроена практически безукоризненно. Путин продемонстрировал кнут и пряник, с одной стороны — открытость и готовность к диалогу, а с другой – собственную силу и решительность. Пожалуй, здесь стоит согласиться с мнением известного российского аналитика и публициста Геворга Мирзояна о том, что президент России, как Морфеус из Матрицы, "предложил Западу две таблетки". Красная – вернуться к нормальной жизни и начать взаимодействовать, а синяя – ну вы сами понимаете…

Как будут развиваться белорусско-российские отношения?

Вопрос о белорусско-российских отношениях в выступлениях Путина прямо не затрагивался, однако президент России повторил свою приверженность развитию евразийской интеграции, участником которой и является наша страна. При этом российский рынок остается для Беларуси определяющим, то есть дальнейшая интеграция в рамках ЕАЭС, снятие ограничительных барьеров имеют первостепенное значение для белорусской экономики. Ситуация такова, что планы Минска по равномерной диверсификации экспорта пока не выполняются, скорее наоборот, доля России во внешнеторговом обороте Беларуси медленно увеличивается и составляет на сегодняшний день порядка 52% (ЕС для сравнения — 42%).

С началом восстановления белорусской экономики в январе – июне 2017 года торговля с государствами ЕАЭС выросла на 23%, а со странами Европейского союза на 14%. С учетом того, что основным торгово-экономическим партнером Беларуси в ЕАЭС является Россия, то понятно, что здоровье белорусской экономики напрямую зависит от ситуации в России.

И здесь, к сожалению, в заявлениях российского руководства не все так четко структурировано, как в сфере внешней политики или обороны. Создается впечатление, что Россия все еще пытается нащупать собственную модель, поэтому в окружении Путина находят себе место столь разные в своих подходах к организации экономики управленцы как Сергей Глазьев, Алексей Кудрин или Герман Греф. Тем не менее, комментируя ротацию региональных элит (в первой половине октября были отправлены в отставку 11 губернаторов), Путин отметил, что делает ставку "на современных и перспективных технократов". Такая позиция представляется верной, так как очевидно, что сырьевая экономика не может находиться в основе государства, претендующего на роль одного из центров миропорядка.

Вопрос будущего России это еще и вопрос технологического рывка, и пока данный вопрос остается открытым. Думается, что в эту тему Беларуси необходимо максимально встраиваться и добиваться кооперации с российскими партнерами. Современные технологии, экономика знаний не обязательно связаны с наличием природных ресурсов, военной мощи или даже значительных бюджетов. Здесь речь идет скорее о качестве управления и точечном финансировании научно-исследовательских программ, разного рода стартапов. Здесь у Беларуси есть успешные примеры развития IT-сектора, медицины, а также других инноваций и не зря проект именно белорусской ученой, сотрудника Института биоорганической химии НАН Анастасии Лапко был признан лучшим в номинации "Здоровье Нации" международной научно-практической конференции "ХХI век: молодость интеллекта", бывшей одним из центральных мероприятий фестиваля в Сочи.