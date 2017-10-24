Секрет счастья от Эйнштейна продали за 1,56 миллиона долларов





Маленькие рецепты счастья физик написал во время путешествия по Японии. Предназначались данные строки курьеру одной из гостиниц Токио.

Короткая записка, которую известный физик Альберт Эйнштейн в качестве благодарности передал токийскому курьеру одной из гостиниц, была продана за 1,56 миллиона долларов, сообщают информагентства.

Стартовая цена на аукционе за нее составила две тысячи долларов. Вторая записка, также предназначавшаяся курьеру, ушла с молотка за 240 тысяч долларов. На старте торгов она стоила тысячу долларов. Еще до начала аукциона в Израиле СМИ сообщили о двух ценных лотах, которые будут там представлены, – две короткие записки Альберта Эйнштейна.

Физик написал их во время путешествия по Японии. В них он записал маленькие рецепты счастья. Первая гласит: "Тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении". Вторая же была еще короче: "Где есть воля, есть и путь".

До сих пор доподлинно не известно, сам ли японский курьер отказался от чаевых, либо же у Эйнштейна при себе не было мелких денег. В любом случае, отпускать курьера с пустыми руками физик не захотел, сообщила БЕЛТА .

Так и родились две знаменитые записки на немецком языке. Отмечается, что Эйнштейн понимал ценность каждого написанного слова. Именно поэтому он и завещал все свои архивы Еврейскому университету в Иерусалиме.

