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Движение в ПП "Берестовица" закроют на несколько часов 26 октября

25.10.2017 09:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Автомобильное движение в пункте пропуска "Берестовица" (Гродненская область) будет временно приостановлено в четверг 26 октября, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Ограничения связаны с проведением вблизи пункта пропуска работ на электросетях.

Сообщается, что движение грузового транспорта остановят с 10:00 до 14:00 как на въезд в Беларусь, так и на выезд из республики.

Кроме того, через белорусско-польскую границу не будут пускать и легковые автомобили.

В комитете просят граждан, которые в это время планируют посетить Польшу или вернуться в Беларусь через указанный пункт пропуска, учитывать эту информацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Через белорусско-польскую границу не будут пускать не только грузовой, но и легковой транспорт.

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