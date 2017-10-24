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США возобновили, но ужесточили прием беженцев

25.10.2017 10:00 — Разное | Ежедневник  
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США возобновили, но ужесточили прием беженцев

США ужесточили прием беженцев из 11 стран. Было принято решение о введении тщательного контроля в отношении последних.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении приема беженцев в США, однако проверка мигрантов из некоторых стран будет ужесточена, сообщают информагентства.

Как отмечается в указе, 120-дневный запрет на прием беженцев, срок которого истек 24 октября, помог усилить безопасность государства. Также в администрации Дональда Трампа пришли к выводу, что нынешний порядок проверки лиц, желающих получить статус беженца в США, соответствует всем необходимым нормам, сообщает БЕЛТА.

Вместе с тем было принято решение о введении более тщательного контроля в отношении беженцев из 11 стран, представляющих угрозу для безопасности США. О каких странах идет речь, не уточняется.
 

 
 
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США ужесточили прием беженцев из 11 стран. Было принято решение о введении тщательного контроля в отношении последних.

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