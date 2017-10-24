Снимать кино о реальных людях — дело рискованное. Ведь если обсуждать не с попкорном, а по большому счету, то главным встанет вопрос об исторической правде.

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Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

Это о какой Матильде фильм? Она разная была, и трактовали ее по-разному.

Если бы автором сценария был Великий князь Владимир Александрович, то фильм повествовал бы, скорее всего, о том, как тяжко отцу делить с сыном любовницу.

Сергей Дягилев снял бы кино о своем злейшем враге; о том, как ловко он был ею обманут и сколько отвращения осталось у него к этой особе.

Великий князь Сергей Михайлович, который, похоже, действительно любил Матильду и потому дольше всех терпел ее адюльтеры, создал бы фильм о расчетливой жестокости, черной неблагодарности и циничном предательстве.

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Российские и иностранные коллеги и сослуживцы по балетному цеху спонсировали бы длинный сериал о пагубности протекционизма в искусстве.

Алексей Учитель трактовал Матильду, Николая и Александру с уверенностью в том, что художник имеет право на творческий домысел. И вот здесь — момент истины! Какова допустимая мера этого домысла, когда речь идет о реальных людях, о персонажах актуальной истории? Это на самом деле принципиальный вопрос. Например, Маргарет Тэтчер наградила ледяным холодом байопик о себе. Монакская княжеская семья Гримальди заявила, что фильм о князе Ренье и княгине Грейс не имеет отношения к реальности. Нетрудно догадаться, как отнеслась королевская семья к художественному фильму о принцессе Диане.

А хотели бы Вы, дорогой читатель и милая читательница, чтобы после Вашей смерти кто-то "домысливал" Вашу жизнь? Не о царице Александре идет речь, не о царе Николае… Лично Вы согласились бы на "художественное переосмысление" прожитой лично Вами жизни? Чтобы какой-нибудь литератор или режиссер приписывал Вам слова, которые Вы не произносили; дела, которые Вы не делали; чувства и мысли, которые Вы не переживали?

Или Вы понадобились бы художнику всего лишь как подсобный персонаж для реализации его права на фантазию, и он воспользовался Вашим именем, наплевав на правду Вашей жизни?

Полагаю, Вы бы захотели его из-под земли достать…

Но это в том случае, если верить в бессмертие души.

Ведь если душа есть, и она бессмертна, то за гранью жизни и смерти автору придется встретиться со всеми, о ком он "домысливал", и держать перед ними ответ. И ему может стать очень стыдно.

Именно в этой плоскости лежит коренная причина неприятия верующими православными христианами "творческих домыслов" о царственных страстотерпцах.

Царя Николая II с семьей канонизировали не за царствование, не за политику. Их почитают святыми страстотерпцами за мужество в страдании, за семейное единство, за высокое достоинство и доброту посреди клеветы и ненависти, за супружескую верность и благородство отношений. И это не домыслы — это их засвидетельствованная личная жизнь и образ их смерти.

…За их непоколебимую веру в Бога, наконец!

Ну, а если Бога нет — тогда, что ж… Тогда все позволено.

Все позволено?