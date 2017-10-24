Директор стройфирмы обманул минчанина на 30 тысяч долларов





Директор мядельской строительной фирмы выдавал себя за человека со связями, выманив у минчанина 30 тысяч долларов.

Мядельским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст.431 УК), мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.2 ст.295 УК).

По данным следствия, 33-летний мужчина - директор строительной фирмы в Мяделе - позиционировал себя человеком с определенными связями.

"Он обещал жителю Минска поспособствовать в приобретении одного из коммунальных сельхозпредприятий Мядельского района по заниженной стоимости. Использовал личные доверительные отношения и обманным путем склонил минчанина передать через него как посредника взятку якобы компетентным должностным лицам, - рассказала Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.- В действительности мужчина реальной возможности в решении таких вопросов не имел, а полученные деньги в сумме, эквивалентной 30 тыс. долларов, присвоил".

Также во время обысков по месту жительства и в автомобиле мужчины было обнаружено и изъято незаконно хранящееся нарезное огнестрельное оружие и более 300 патронов, сообщает БЕЛТА .

Согласно заключению эксперта, и оружие и боеприпасы пригодны для использования. Обвиняемый заключен под стражу. На его имущество наложен арест. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

