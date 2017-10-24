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Глава ГТК рассказал, почему на границе большие очереди

25.10.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Государственный таможенный комитет Беларуси постоянно работает с литовскими стороной по вопросу принятия к оформлению больших объемов транспорта таможней Литвы, заявил журналистам в среду председатель ГТК Юрий Сенько.

Глава ГТК рассказал, почему на границе большие очереди
© Sputnik / Виктор Толочко
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Очереди н границе Беларуси и Литвы образовываются к выходным каждую неделю. Иногда выезда в нескольких пунктах пропуска ожидают более тысячи фур.

"Не хочу говорить, кто здесь виноват, но обращаю ваше внимание о том, что с нашей стороны в очередях стоит оформленный транспорт, который не может въехать на территорию сопредельного государства. Следовательно, те транспортные средства, которые стоят перед пунктом пропуска, не могут быть нами оформлены в силу того, что занята площадка", – сказал Сенько.

По словам председателя ГТК, Беларусь регулярно работает "с литовскими коллегами на предмет того, чтобы они имели возможность принимать большие объемы транспорта".

"Причина (очередей – Sputnik), конечно, еще и в том, что перевозчики выбирают этот маршрут, так как имеют возможность на литовском направлении больше вывозить топлива. Перевозчики сами выбирают – или постоять в очереди и поехать с двумя баками, или проехать быстро, но ехать с одним", – отметил Сенько.

ГТК Беларуси, сообщил глава ведомства, готов оформлять большее количество транспортных средств на литовском направлении, однако к этому не готова литовская сторона.

 
Теги: Минск
 
 
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Перевозчики часто сами выбирают литовское направление из-за возможности пересечения границы с двумя баками топлива вместо одного.

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