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Лапова и Курцын: мы снимали "Крым" как антиполитический фильм

25.10.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Минске по техническим причинам отменен показ фильма "Крым", который должен был состояться  в столичном Доме Москвы 26 октября. Планируется, что встреча с режиссером Алексеем Пимановым, снявшим ленту, пройдет в белорусской столице зимой, но без демонстрации самого фильма.

Основой для картины, снятой российским режиссером Алексеем Пимановым, стала история любви украинской девушки Алены и российского парня Александра на фоне событий 2013-2014 годов, связанных с присоединением полуострова к Российской Федерации.

Лапова и Курцын: мы снимали "Крым" как антиполитический фильм
© Sputnik/ Констанция Ждановская
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"Мне кажется, это антиполитический фильм, мы и снимали его как антиполитический фильм. И закладывали в него мысль, чтобы люди поверили в любовь. Это такая любовь на фоне войны, и кино о том, что любовь должна существовать вне политики", — рассказал в интервью крымскому представительству МИА "Россия сегодня" исполнитель главной роли в фильме "Крым" Роман Курцын.

"Мы фильм снимали по тем горячим событиям, которые случились в Крыму. Очень сложная история, и моя героиня переживала все эти события. Я играю украинку, которой тяжело стоять перед выбором между родиной, семьей и второй семьей. Было тяжело, и я долго отходила от этой роли", — рассказала актриса Евгения Лапова.

Как ранее сообщал Sputnik, фильм "Крым" вызвал резонансную реакцию еще до старта проката в России. В июле посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за показа в кинотеатрах трейлера к фильму Алексея Пиманова "Крым". В российский прокат фильм вышел в сентябре.

Фрагмент интервью с актерами, исполнителями главных ролей в фильме "Крым" Романом Курцыным и Евгенией Лаповой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнители главных ролей в фильме "Крым" Роман Курцын и Евгения Лапова рассказали Sputnik о сюжете и съемках картины, показ которой, запланированный на 26 октября в...

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