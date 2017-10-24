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Сколько Беларусь должна России?

25.10.2017 11:53 — Разное | БДГ  
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Задолженность Беларусь перед Российской Федерацией, по подсчетам последней, равняется $6,5 млрд по состоянию на начало октября 2017 года.

Такие данные опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на информационные материалы, подготовленные к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

В материалах отмечено, что на 2 октября сумма задолженности по госкредитам, предоставленным Беларуси Россией, равняется 6,2 млрд долларов и 59,9 млрд российских рублей. Просроченных обязательств в Беларуси перед РФ на данный момент нет.

В настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС в Островце) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений – более 15 миллиардов долларов.

Напомним, последний кредит РФ в сумме $700 млн предоставила Беларуси в сентябре для того, чтобы наша страна могла рассчитаться с Россией по старым долгам.

 
 
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Задолженность Беларусь перед Российской Федерацией, по подсчетам последней, равняется $6,5 млрд по состоянию на начало октября 2017 года.

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