Сколько Беларусь должна России?

Задолженность Беларусь перед Российской Федерацией, по подсчетам последней, равняется $6,5 млрд по состоянию на начало октября 2017 года.

Такие данные опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на информационные материалы, подготовленные к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

В материалах отмечено, что на 2 октября сумма задолженности по госкредитам, предоставленным Беларуси Россией, равняется 6,2 млрд долларов и 59,9 млрд российских рублей. Просроченных обязательств в Беларуси перед РФ на данный момент нет.

В настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС в Островце) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений – более 15 миллиардов долларов.