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Сколько Беларусь должна России?
Задолженность Беларусь перед Российской Федерацией, по подсчетам последней, равняется $6,5 млрд по состоянию на начало октября 2017 года.
Такие данные опубликовало
В материалах отмечено, что на 2 октября сумма задолженности по госкредитам, предоставленным Беларуси Россией, равняется 6,2 млрд долларов и 59,9 млрд российских рублей. Просроченных обязательств в Беларуси перед РФ на данный момент нет.
В настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС в Островце) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений – более 15 миллиардов долларов.
Напомним, последний кредит РФ в сумме $700 млн
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Задолженность Беларусь перед Российской Федерацией, по подсчетам последней, равняется $6,5 млрд по состоянию на начало октября 2017 года.
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