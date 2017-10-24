Принцип проведения массовых мероприятий в Беларуси будет изменен

Главное изменение – это уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены для этого местными исполнительными и распорядительными органами.

Поправки в некоторые законы, касающиеся массовых мероприятий, будут рассмотрены 25 октября в первом чтении на заседании Палаты представителей.

По словам министра МВД Беларуси Игоря Шуневича, в Беларуси меняется основной принцип проведения массовых мероприятий, и он будет соответствовать общемировой практике. Главное изменение – это уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены для этого местными исполнительными и распорядительными органами.

При этом организаторы обязаны заключать договор на оказание услуг по охране общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории.

По словам Шуневича, любая организация и даже любой человек смогут прийти и подать заявление на проведение мероприятия в месте, установленном властями. Для этого ему не нужно будет официальное их согласие.

Глава МВД отметил, что буду приниматься все меря для того, чтобы сама процедура была простой и максимально удобной, и чтобы и власти, и заявители остались довольны.