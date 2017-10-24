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В Беларуси утвердили договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

25.10.2017 11:42 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси утвердили договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Договор о таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован Палатой представителей Национального собрания.

Проект закона о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза представил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Как пояснил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Дмитрий Шевцов, разработка договора о Таможенном кодексе ЕАЭС началась в 2014 году.

"Это очень сложный документ, он объединяет законодательство пяти государств. Это была серьезная работа, документ фундаментальный и включает порядка 500 статей", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что документ упрощает все таможенные процедуры в ЕАЭС. "Все те замечания, которые существовали, будут нивелированы. В этом документе упор делается на автоматизацию, следовательно, это приведет к ускорению всех процессов. Если раньше некоторые процедуры, такие как выпуск транспортного средства, осуществлялись в течение рабочего дня, то сейчас это время сократилось до 4 часов. Также сейчас подавляющее число деклараций будет подаваться в электронном виде", - рассказал он.

Кроме того, Дмитрий Шевцов обратил внимание, что ТК ЕАЭС предполагает процедуры упрощения налогообложения и уплаты различных пошлин. "Также предполагается обмен информацией между таможенными структурами стран ЕАЭС, здесь будет исключено и двойное налогообложение, что тоже очень важно. Все существующие барьеры будут нивелированы", - резюмировал он.

Новый Таможенный кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией уведомлений о ратификации договора от всех пяти стран-участниц. Документ законодательно закрепляет перевод системы таможенного администрирования внешнеэкономической деятельности в союзе с бумажных на электронные технологии, сообщила БЕЛТА.

Такой подход значительно сэкономит ресурсы бизнеса, ускорит процессы прохождения таможенных формальностей, а также фактически нивелирует человеческий фактор при принятии решений на всех этапах - от регистрации декларации до выпуска товаров.

 
 
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Договор о таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован Палатой представителей Национального собрания.

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