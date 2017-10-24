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Танцы и модели plus-size: что показала Италия на "Неделе моды"
25.10.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусская неделя моды открылась показом итальянских дизайнеров, которые решили показать Беларуси, чем живет современный подиум. Модели plus-size и модели за сорок боролись со стереотипами от моды, итальянские исполнители смешали моду с музыкой, как бы объединив два вида искусства, на сцене даже появился леопардовый принт. Одним словом итальянская мода показала белорусской, что возможно все.
Показ прошел при поддержке посольства Италии в Минске. 11 представителей итальянских брендов приехали в Беларусь.
Проект "Moda Italia" проходит в Минске уже в девятый раз.
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Показ "Мода Италия" прошел с элементами итальянской эстрады. Смотрите на видео, как проходила фэшн-демонстрация.
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