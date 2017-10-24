Белорусская неделя моды открылась показом итальянских дизайнеров, которые решили показать Беларуси, чем живет современный подиум. Модели plus-size и модели за сорок боролись со стереотипами от моды, итальянские исполнители смешали моду с музыкой, как бы объединив два вида искусства, на сцене даже появился леопардовый принт. Одним словом итальянская мода показала белорусской, что возможно все.

Показ прошел при поддержке посольства Италии в Минске. 11 представителей итальянских брендов приехали в Беларусь.

Проект "Moda Italia" проходит в Минске уже в девятый раз.