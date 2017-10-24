Беларусь стремительно увеличивает поставки мясной продукции





Два предприятия скоро начнут поставки говядины в Китай. Ведется работа по расширению списка предприятий, которые смогут поставлять мясную продукцию на китайский рынок.

Беларусь планирует начать поставки мяса птицы в Китай в первом квартале 2018 года, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов перед открытием II Международного экспортного форума "Беларусь мясная".

"Недавно наша делегация вернулась из Китая, где мы прорабатывали вопрос поставок говядины. На данный момент два предприятия вот-вот начнут поставки - это ОАО "Могилевский мясокомбинат" и ООО "Велес-Мит". Мы работаем над тем, чтобы расширить список предприятий, которые могут поставлять продукцию на китайский рынок. Надеемся, что до конца года мы это сделаем. А в первом квартале следующего года планируем открыть китайский рынок для поставок мяса птицы", - сказал Алексей Богданов.

Начальник главного управления ВЭД также отметил, что в этом году начались поставки в Азию - на рынки Вьетнама и Гонконга. "За девять месяцев 2017 года мы поставили мяса говядины и мяса птицы на эти рынки на сумму более 1 млн долларов", - добавил он.

На форуме обсуждаются такие актуальные вопросы, как диверсификация экспорта, конкурентоспособность на внешних рынках, установка квот на экспортные поставки продукции из мяса птицы, специфика сотрудничества с белорусскими мясоперерабатывающими компаниями, стратегии получения сертификата "Халяль" и специфика работы с халяльной продукцией, перспективы создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности, сообщает БЕЛТА .

Гостями форума стали руководители и представители крупных оптовых компаний, специализирующихся в области поставок мяса и мясной продукции на рынки Китая, США, России, Казахстана, Ирана.