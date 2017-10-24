В Шклове заключен под стражу местный житель, который, несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже имеет за спиной богатый криминальный послужной список. 23-летний парень попал в поле зрения правоохранителей после того, как, будучи в пьяном угаре, приставал к местной жительнице, требуя от нее секса.

"Девушка отказала, он отказ не принял. Начал ее бить. В итоге девушка получила менее тяжкие телесные повреждения. Девушка сразу сообщила в правоохранительные органы, он был доставлен для разбирательства. Но мера пресечения еще не избиралась, поэтому он был отпущен", — рассказала Соленюк.

Через пару дней обвиняемый украл у своего знакомого мобильный телефон стоимостью 80 рублей. По факту нападения на девушку и по факту кражи были возбуждены уголовные дела о злостном хулиганстве и о краже. Фигурант пустился в бега, и был объявлен в розыск. Однако благодаря проведенным розыскным мероприятиям было установлено его местонахождение, и он был задержан в Минске.

Выяснилось, что, ко всему прочему, обвиняемый имеет не снятые и не погашенные в установленном порядке судимости по таким преступлениям, как уклонение от призыва на воинскую службу и угон транспортного средства.

В настоящий момент следователи изучают все обстоятельства совершенных преступлений, а также собирают материалы, характеризующие задержанного.

Беседу с официальным представителем УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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