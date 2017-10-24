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Зима на пороге: в четверг в Беларуси пойдет первый снег
25.10.2017 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт – Sputnik. Неблагоприятная погода ожидается в Беларуси в четверг 26 октября – на большей части территории страны пройдет сильный мокрый снег, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в республике будут определять активные фронты.
"На большей части территории пройдут мокрый снег, дождь, ночью и утром в северных и центральных районах страны – сильный мокрый снег", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что на востоке страны на отдельных дорогах будет гололедица. Температура ночью местами достигнет –5°С, днем ожидается от +3 до +9°С, на юго-западе Беларуси – до +11°С.
В пятницу и субботу плохая погода сохранится из-за влажного воздуха, поступающего с Балтийского моря, – снова пройдут дожди с мокрым снегом, а температура днем будет находиться в пределах от +3 до +8°С.
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Синоптики обещают, что местами снег будет сильным, а на некоторых дорогах образуется гололедица.
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