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Зима на пороге: в четверг в Беларуси пойдет первый снег

25.10.2017 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Неблагоприятная погода ожидается в Беларуси в четверг 26 октября – на большей части территории страны пройдет сильный мокрый снег, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в республике будут определять активные фронты.

"На большей части территории пройдут мокрый снег, дождь, ночью и утром в северных и центральных районах страны – сильный мокрый снег", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что на востоке страны на отдельных дорогах будет гололедица. Температура ночью местами достигнет –5°С, днем ожидается от +3 до +9°С, на юго-западе Беларуси – до +11°С.

В пятницу и субботу плохая погода сохранится из-за влажного воздуха, поступающего с Балтийского моря, – снова пройдут дожди с мокрым снегом, а температура днем будет находиться в пределах от +3 до +8°С.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещают, что местами снег будет сильным, а на некоторых дорогах образуется гололедица.

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