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УВД: о падении юноши с 9-го этажа многоэтажки сообщил очевидец
25.10.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Чрезвычайное происшествие произошло утром 25 октября. Около восьми утра в оперативно-дежурную службу УВД Витебского облисполкома позвонил очевидец трагедии. Мужчина рассказал о том, что на его глазах
"Предварительно установлено, что 18-летний юноша погиб в результате падения из окна, расположенного на 9-ом этаже. При себе у молодого человека имелся паспорт и предсмертная записка. По данному факту будет проведена проверка", — сказала Шкуратова.
На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. Проводятся необходимые действия, идет опрос свидетелей происшествия.
Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности утренней трагедии в Витебске: в руках молодого...
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