УВД: о падении юноши с 9-го этажа многоэтажки сообщил очевидец

Чрезвычайное происшествие произошло утром 25 октября. Около восьми утра в оперативно-дежурную службу УВД Витебского облисполкома позвонил очевидец трагедии. Мужчина рассказал о том, что на его глазах молодой человек выпал из окна верхнего этажа одного из домов по Московскому проспекту . На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа Октябрьского РОВД.

"Предварительно установлено, что 18-летний юноша погиб в результате падения из окна, расположенного на 9-ом этаже. При себе у молодого человека имелся паспорт и предсмертная записка. По данному факту будет проведена проверка", — сказала Шкуратова.

На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. Проводятся необходимые действия, идет опрос свидетелей происшествия.

Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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