ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УВД: о падении юноши с 9-го этажа многоэтажки сообщил очевидец

25.10.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Чрезвычайное происшествие произошло утром 25 октября. Около восьми утра в оперативно-дежурную службу УВД Витебского облисполкома позвонил очевидец трагедии. Мужчина рассказал о том, что на его глазах молодой человек выпал из окна верхнего этажа одного из домов по Московскому проспекту. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа Октябрьского РОВД.

"Предварительно установлено, что 18-летний юноша погиб в результате падения из окна, расположенного на 9-ом этаже. При себе у молодого человека имелся паспорт и предсмертная записка. По данному факту будет проведена проверка", — сказала Шкуратова.

На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. Проводятся необходимые действия, идет опрос свидетелей происшествия.

Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности утренней трагедии в Витебске: в руках молодого...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь стремительно увеличивает поставки мясной продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика