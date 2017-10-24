Бортный мед с тысячелетней историей: микрокосм в колоде

Удивительно, но на белорусско-украинском пограничье сохранилась уникальная традиция — бортевое пчеловодство. Это единственное место в Европе, где она практически не прерывалась и передавалась из поколения в поколение.

Фотокорреспонденту Sputnik Сергею Лескетю удавалось встречать бортные колоды не только на Полесье, но и на северо-западных регионах страны — хотя многие любят рассказывать о своих бортях, как о единственно оставшихся.

Но именно родовыми бортниками можно считать семью Петра Гвоздя, живущего в Речице, который вместе с сыном Сергеем продолжает традицию своего деда и прадеда. Некоторым колодам в этом лесу до 150-200 лет!

Здесь, рядом с деревней Крынки Речицкого района, стоит целый бортный лес, который насчитывает около 100 бортей. Со слов Петра, раньше у каждого хозяина были борти, но потом кто умер, кто уехал, у кого-то дети не захотели продолжать заниматься лесом… Но колоды не пропали, это же грех губить пчел. Люди передавали их другим бортникам — своим друзьям и знакомым. Один сосед у него держит больше 50 колод. Так, тут, в 20 км от Речицы и живет, казалось бы, исчезнувшая традиция.

В чем уникальность? Человек, который занимается бортным сбором меда, практически не вмешивается в жизнь пчел, оставляя ее максимально приближенной к жизни в натуральных условиях.

Бортный мед — на сегодняшний день единственный способ получить на 100% натуральный продукт пчеловодства. В других условиях получить его практически невозможно. В колоде пчелы создают свой микрокосмос, где могут регулировать температуру и содержание углекислого газа, таким образом уничтожая паразитов. Здесь не применяются добавки промышленного парафина к сотам, сахар и лекарства для пчел, отравы для паразитирующих клещей.

Быть бортником — это больше, чем быть просто пчеловодом. Нужно любить пчел, лес, традицию. Ведь если обычный пчеловод с рамочного улья может "выжать" 20-30 литров меда, то с колоды — 5-10. Кроме того, пчелы в колоде могут приносить мед первые три года, затем все соты нужно срезать и вычистить колоду, и через несколько лет они опять туда вернутся.

Поэтому бортники держали много колод. В некоторых регионах практически у каждого мужчины были свои колоды. На свадьбах молодым дарили как один из лучших подарков колоду с пчелами.

Бортевому пчеловодству в Беларуси больше 1000 лет. Это особый вид промысла, который упоминается в таких древних юридических документах как "Русская правда" (право Киевской Руси) и статуты ВКЛ. Именно из этого промысла и появилось современное пчеловодство.

Ремесло это очень древнее и наиболее приближено к простому собиранию меда в дуплах деревьев в лесах. ХI-ХII столетия были золотыми веками для этого промысла. Бортный мед можно назвать нефтью средневековья и основным экспортным сырьем — трудно представить то время без восковых свечей и медовых напитков.

С ХII века традиция постепенно вытеснялась колодным пчеловодством и рамочным. На это повлияло то, что с тех времен очень много леса экспортировалось в Европу. Историки утверждают, что на литовских лесах была построена мощь флота Британии.

На сегодняшний день по подсчетам Ивана Осипова, энтузиаста возрождения традиции, живет около 190 бортников, во владениях которых до 1800 бортей. Сейчас бортничество пытаются возродить и в Польше, но польские пчеловоды не могут обойтись без белорусских учителей.