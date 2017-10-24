Беларусь и Польша нацелены увеличить товарооборот в два раза





За период январь-август текущего года товарооборот достиг 1,6 млрд долларов. Однако, по мнению министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестакова, потенциал белорусско-польского экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.

"Мы определили для себя на ближайшую перспективу рост взаимной торговли до 4 млрд долларов. Мы понимаем, что для этого надо вести активную работу, снимать имеющиеся преграды и постоянно направлять наш бизнес, заинтересовывать его в ведении и развитии взаимной торговли между государствами", - сказал Евгений Шестаков.

По его словам, последние статистические данные свидетельствуют об оживлении белорусско-польской торговли на фоне улучшающейся конъюнктуры и повышения спроса на белорусские товары. Так, за восемь месяцев 2017 года товарооборот между странами достиг почти 1,6 млрд долларов. Вместе с тем заместитель министра считает, что потенциал белорусско-польского экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.

Государствам еще предстоит реализовать множество взаимовыгодных проектов, а для этого инициативы деловых кругов должны иметь поддержку со стороны государственных органов обеих стран, обратил внимание Евгений Шестаков, сообщила БЕЛТА .

Во время заседания рабочей группы рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества: от транспорта и логистики до стандартизации и страхования. Стороны также обсудили свое видение перспектив взаимодействия в формате интеграционных объединений: Европейского союза и Евразийского экономического союза.