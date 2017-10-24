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В Витебске под колесами мусоровоза погиб пенсионер, СК ищет свидетелей
25.10.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Управление СК по Витебской области устанавливает обстоятельства
© Фото: МЧС Беларуси
"Водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего автомобиль совершил наезд на пенсионера. В результате дорожно-транспортного происшествия 89-летний мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных телесных повреждений 19 октября скончался", — сообщила Сахарова.
Следователи по факту аварии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317, это "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
В целях объективного исследования всех обстоятельств смертельной аварии следователи обращаются к гражданам, которые могли быть очевидцами аварии, с просьбой сообщить об этом в УСК по Витебской области по адресу: г. Витебск, пр. Московский, 51а, кабинет №509 или позвонить по телефону 8 (0212) 462078.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности ДТП с мусоровозом, в результате которого погиб...
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