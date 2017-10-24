В Витебске под колесами мусоровоза погиб пенсионер, СК ищет свидетелей

Управление СК по Витебской области устанавливает обстоятельства смертельной аварии на улице Петруся Бровки в Витебске, в результате которой 13 октября погиб пожилой мужчина . ДТП произошло рано утром, около 8 часов 30 минут, когда 57-летний водитель грузового мусоровоза двигался задним ходом по дворовой территории дома №11, корпус 1 по улице Петруся Бровки в Витебске.



© Фото: МЧС Беларуси Горящий мусоровоз приехал прямо в пожарную часть в Минске

"Водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего автомобиль совершил наезд на пенсионера. В результате дорожно-транспортного происшествия 89-летний мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных телесных повреждений 19 октября скончался", — сообщила Сахарова.

Следователи по факту аварии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317, это "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В целях объективного исследования всех обстоятельств смертельной аварии следователи обращаются к гражданам, которые могли быть очевидцами аварии, с просьбой сообщить об этом в УСК по Витебской области по адресу: г. Витебск, пр. Московский, 51а, кабинет №509 или позвонить по телефону 8 (0212) 462078.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.