Экспорт Минской области вырос на четверть в 2017 году





К концу 2017 года планируется увеличить экспорт товаров и услуг Минской области до 4 миллиардов долларов.

"Уже сейчас просчитывается, что экспортная выручка в Минской области по итогам 2017 года превысит 4 млрд долларов. Объем экспорта по сравнению с прошлым годом увеличен на четверть", - сказал Олег Плавский, заместитель председателя Миноблисполкома Олег Плавский.

По его словам, в области отмечается положительное торговое сальдо: регион больше поставляет на внешние рынки, чем импортирует. "На российский рынок приходится более 60% от всего объема экспортных поставок. Вместе с тем поставлена задача по диверсификации рынков. Необходимо, не снижая объемы экспорта в Россию, наращивать поставки в страны так называемой дальней дуги, Средней Азии. Один из основных акцентов делается на развитии отношений с Китаем", - напомнил зампред Миноблисполкома.

Кроме того, акцент делается и на сертификации продукции на новых рынках. Несмотря на то, что это небыстрый процесс, его в области считают перспективным. Олег Плавский также рассказал, что наряду с традиционно высокой долей экспорта калийных удобрений Минской области в этом году удалось нарастить поставки на внешние рынки продукции машиностроения, молочной отрасли.

Во время семинара-учебы речь в первую очередь шла о новых подходах в развитии экспорта: о внедрении новых механизмов стимулирования экспортных поставок, стимулировании снижения страховых рисков при экспортных сделках.

По словам Олега Плавского, неприменение новаций в экспортной деятельности - это то, что сдерживает предприятия в их развитии. "Один из крупнейших страховщиков в Беларуси - "Белэксимгарант" - предложил инструмент, который не нов в мировой практике. Экспортеры разных стран поддерживаются разными страховыми компаниями. Сегодня это необходимо делать и с белорусскими компаниями, - подчеркнул зампред облисполкома. - Этот механизм уже работает, но он еще не дошел до использования малыми предприятиями в регионах. Крупные же производители давно с ним успешно работают. "Белэксимгарант" предлагает страхование экспортных сделок с учетом возможных рисков на внешних рынках, что должно стимулировать развитие таких сделок у малых компаний".

Участники сегодняшнего мероприятия в Миноблисполкоме ознакомились с инструментами поддержки экспорта в рамках указа №534, страхованием предпринимательских рисков, страховыми инструментами поддержки инвестиционной деятельности, финансовыми механизмами поддержки экспортной и инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования, сообщает БЕЛТА .

В семинаре также приняли участие представители ОАО "Банк развития Республики Беларусь", ОАО "АСБ Беларусбанк", Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант".

