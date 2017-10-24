Глава СК: следов побоев на теле Коржича не обнаружено

Экспертиза не выявила на теле погибшего в Печах 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича следов побоев, кроме странгуляционной борозды.

По словам председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, следы на теле, о которых говорили родственники и друзья погибшего, - это трупные пятна, возникающие после смерти человека.

Он отметил, что над делом Коржича каждый день работают 15-20 следователей, были возобновлены прежние дела по дедовщине, «фигуранты тех дел заговорили».

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Солдата нашли в подвале здания воинской части повешенным. По словам следователей, на его голову была натянута майка, а ноги связаны шнурком.

В настоящее время следствие говорит о возможности трех причин смерти: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако непонятно, зачем человеку, который хочет совершить самоубийство, самому себе связывать ноги.

Дело о его гибели президент Беларуси Александр Лукашенко взял под личный контроль .

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель. Количество уголовных дел увеличилось до 13.

По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.

Как пишет «Наша Нива» , корреспонденты которой побывали у родных погибшего, «история пинского парня разворошила весь тот кишащий гадюшник: солдатам первого периода выставляли «счета» за то, чтобы их не трогали физически. Жалобы офицерам приводили к издевательствам вдвойне».

По словам матери Коржича, когда забрали тело сына, на нем было множество гематом «в паху, в районе печени, почек». «И вся голова в мелких ранах, словно шилом кололи. Это фашисты. Моя мать видела труп и сказала, что немцы над ними в концлагере так не издевались, как тут свои же», - сказала она.

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель.

По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.