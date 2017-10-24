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Глава СК: следов побоев на теле Коржича не обнаружено
Экспертиза не выявила на теле погибшего в Печах 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича следов побоев, кроме странгуляционной борозды.
По словам председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, следы на теле, о которых говорили родственники и друзья погибшего, - это трупные пятна, возникающие после смерти человека.
Он отметил, что над делом Коржича каждый день работают 15-20 следователей, были возобновлены прежние дела по дедовщине, «фигуранты тех дел заговорили».
Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Солдата нашли в подвале здания воинской части повешенным. По словам следователей, на его голову была натянута майка, а ноги связаны шнурком.
В настоящее время следствие говорит о возможности трех причин смерти: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако непонятно, зачем человеку, который хочет совершить самоубийство, самому себе связывать ноги.
Дело о его гибели президент Беларуси Александр Лукашенко
18 октября
По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.
Как пишет
По словам матери Коржича, когда забрали тело сына, на нем было множество гематом «в паху, в районе печени, почек». «И вся голова в мелких ранах, словно шилом кололи. Это фашисты. Моя мать видела труп и сказала, что немцы над ними в концлагере так не издевались, как тут свои же», - сказала она.
18 октября
По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.
Министр обороны Беларуси Андрей Равков, говоря о гибели рядового Александра Коржича в воинской части в Печах, выразил соболезнования родственникам погибшего солдата и
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Экспертиза не выявила на теле погибшего в Печах 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича следов побоев, кроме странгуляционной борозды.
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