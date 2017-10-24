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Нацбанк наблюдает позитивные тенденции в экономике Беларуси

25.10.2017 14:10 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк наблюдает позитивные тенденции в экономике Беларуси

Подводя итоги за период январь-сентябрь 2017 года, Национальный банк констатировал рост экономики страны и позитивные изменения в денежно-кредитной сфере.

Итоги реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года рассмотрены 25 октября на расширенном заседании Правления Национального банка.

В ходе заседания отмечалось, что в результате реализации единой макроэкономической политики в Беларуси восстанавливается рост экономики на фоне замедления инфляции, снижения процентных ставок и продолжения процессов дедолларизации.

Прирост потребительских цен складывается значительно ниже прогноза – в годовом выражении инфляция снизилась с 10,6 % в декабре 2016 года до 4,9 % в сентябре 2017 года при целевом годовом параметре не более 9 %. Базовая инфляция в сентябре 2017 года составила 4 % в годовом выражении.

Устойчивое замедление инфляции позволило Национальному банку в текущем году поступательно снижать ставку рефинансирования и ставки по инструментам регулирования ликвидности банков, что обусловило существенное уменьшение процентных ставок на кредитно-депозитном рынке.

По мере снижения стоимости заимствования и восстановления деловой активности постепенно увеличивается платежеспособный спрос организаций и, соответственно, объемы банковского кредитования, преимущественно в белорусских рублях.

Сохраняется ровная ситуация на депозитном рынке при росте доли долгосрочных безотзывных вкладов и улучшении валютной структуры депозитов, что отражает принимаемые меры в рамках дедолларизации экономики и оказывает положительное влияние на структуру денежного предложения.

Обеспечен значительный рост золотовалютных резервов при снижении валютных обязательств Национального банка. На внутреннем валютном рынке в целом сохраняется чистое предложение иностранной валюты, сформированное со стороны населения, сообщила пресс-служба Национального банка.

Национальный банк продолжит реализацию взвешенной монетарной политики, направленной на достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5 % в 2020 году) и поддержание сбалансированных стимулов экономического роста.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Подводя итоги за период январь-сентябрь 2017 года, Национальный банк констатировал рост экономики страны и позитивные изменения в денежно-кредитной сфере.

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