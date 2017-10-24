МЧС опубликовало видео пожара на Брестчине, где погибли два человека

Сообщение о пожаре в деревни Тевли поступило в экстренную службу в девятом часу утра. Приехавшие на место происшествия пожарные бригады обнаружили горевший открытым пламенем частный дом.

В ходе тушения звеном ГЗДС в помещении были найдены тела хозяйки дома пенсионерки 1925 года рождения и ее сына.

Огонь повредил кровлю, перекрытия, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

По информации Брестского ОУМЧС, всего на территории области за минувшие сутки на пожарах погибли пять человек.