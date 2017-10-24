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МЧС опубликовало видео пожара на Брестчине, где погибли два человека
25.10.2017 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщение о пожаре в деревни Тевли поступило в экстренную службу в девятом часу утра. Приехавшие на место происшествия пожарные бригады обнаружили горевший открытым пламенем частный дом.
В ходе тушения звеном ГЗДС в помещении были найдены тела хозяйки дома пенсионерки 1925 года рождения и ее сына.
Огонь повредил кровлю, перекрытия, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
По информации Брестского ОУМЧС, всего на территории области за минувшие сутки на пожарах погибли пять человек.
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Пожар в Кобринском районе унес жизни двух человек. Смотрите на видео, как пожарные тушили горевший дом.
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