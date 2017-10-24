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Сачков: в атаке вируса BadRabbit есть человеческий след
25.10.2017 14:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне, 24 октября,
Компания Group-IB, занимающаяся расследованиями киберпреступлений, определила доменное имя, откуда началось распространение вируса-шифровальщика. О подробностях расследования рассказал на радио Sputnik гендиректор компании "Group-IB" Илья Сачков.
"В конечном счете, есть большая вероятность установить лиц, которые совершили эту атаку. Доменное имя было зарегистрировано еще в 2016 году, сейчас кто-то его оплачивает, и мы наши еще несколько связанных с ним вредоносных доменов. Что интересно, люди, которые создавали эти домены, действовали еще с 2011 года. На наш взгляд, достаточно понятная преступная группа, она занималась, в том числе, такими штуками, как спам и фишинг, это все, что связано с обычной организованной преступностью", — рассказал Сачков.
В отличие от предыдущих атак, в нынешней есть человеческий след и определенная логика, что позволит правоохранительным органам в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать людей, которые запустили вирус, отметил собеседник Sputnik.
Комментарий генерального директора компании "Group-IB" Ильи Сачкова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Генеральный директор компании "Group-IB" Илья Сачков рассказал Sputnik о результатах расследования: откуда "растут уши" у вируса-шифровальщика BadRabbit, поразившего ряд...
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