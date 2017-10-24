Беларусь примет не менее 30 тысяч туристов на Евроиграх-2019





Дирекция II Европейских игр 2019 года совместно с Министерством спорта и туризма провели предварительные подсчеты количества иностранных туристов на Евроиграх-2019.

Об этом сообщил сегодня заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

"По нашей общей, достаточно скромной оценке, сделанной совместно с Минспорта и туризма с учетом нашего опыта чемпионата мира по хоккею и опыта Баку, не менее 30 тыс. иностранных туристов приедут в Минск во время Евроигр с тем, чтобы поболеть за своих спортсменов, познакомиться со столицей, - рассказал Анатолий Котов. - Эта цифра с очень большой оговоркой, поскольку Баку был далеко, только авиасообщение туда было достаточно дорогим. В нашем случае ожидается гораздо больше туристов".

При этом замдиректора фонда отметил, что 30 тыс. гостей смогут спокойно разместиться в жилом фонде Минска и Минского района. "Многие болельщики, которые приезжают на такие мероприятия, не останавливаются в фешенебельных отелях и даже на съемных квартирах. Многие приезжают со своими палатками. Есть отдельное движение караванеров. В общем, все наши расчеты показывают, что мы в состоянии разместить всех, кто к нам приедет в 2019 году. Хотелось бы, чтобы их было побольше", - подчеркнул он.

Анатолий Котов также проинформировал, что на Европейские игры в Минск в 2019 году приедут около 10 тыс. гостей, которые будут иметь непосредственное отношение к мероприятию: 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. судей, 1 тыс. представителей прессы, 3 тыс. - официальные лица европейских олимпийских комитетов, вип-персоны, обслуживающий персонал, сообщает БЕЛТА .

"Если вести речь о спортсменах и тренерах, то мы их расселяем в студенческой деревне, где есть достаточное количество жилого фонда. Судьи будут жить в гостиницах, которые будут расположены в непосредственной близости от спортивных объектов. Все будет привязано к соревнованиям, которые они будут судить с тем, чтобы не нужно было задействовать дополнительный транспорт. Фактически это 2-3 минуты пешком, что очень удобно, - рассказал он.

"Вип-гости будут расселены в лучших гостиницах Минска. Основной штаб-квартирой Европейских олимпийских комитетов станет комплекс гостиницы "Марриотт", поскольку там условия позволяют разместить и штаб-квартиру, и зону гостеприимства. Это "Фалькон-клуб", который находится в непосредственной близости от данного комплекса. В общем, все достаточно компактно".