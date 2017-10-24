Кобяков: Россия причиняет ущерб транзитной привлекательности Беларуси





Беларусь планирует возобновить транзит по территории России сакционированных товаров.

Беларусь несет прямые убытки из-за запрета транзита санкционных товаров по территории России. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване.

Беларусь инициирует реализацию дополнительных мер контроля за перемещением санкционных товаров для возобновления их транзита по территории России. "Необходимость дополнительных мер по контролю за перемещением товаров, в отношении которых Российской Федерацией в одностороннем порядке применяются специальные экономические меры, вызвана нашими прямыми убытками", - заявил премьер-министр.

Россельхознадзором принято решение о запрете еще с 30 ноября 2014 года транзита так называемых санкционных товаров, поступающих через белорусские пункты пропуска, в адрес получателей в Казахстане и Кыргызстане через территорию России.

"Указанное решение наносит существенный урон транзитной привлекательности Беларуси. Мы об этом заявили сразу же и предложили на площадке ЕАЭС разработать комплекс совместных мероприятий, который бы сделал этот транзит вновь возможным. Данную тему мы обсуждаем уже два с половиной года", - констатировал глава правительства.

"Полагаю, что это тот случай, когда партнеры по союзу должны найти вариант решения, который позволил бы учесть интересы и реальные возможности всех участников процесса. Мы к этому готовы, что не раз демонстрировали в процессе обсуждения проблемы", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Глава белорусского правительства также затронул тему маркировки товаров средствами идентификации: "В отношении маркировки товаров скажу: дело нужное. Мы в Беларуси к этой теме начали подступаться с середины 2000-х годов. Наработали серьезный опыт и технологии, готовы ими делиться. Здесь важно получить продуманный эффект - действенный контроль и не навредить добросовестному бизнесу".

По словам Андрея Кобякова, сегодня на повестке дня Евразийского межправсовета достаточно серьезные, системные вопросы. Они касаются формирования общих рынков союза, устранения изъятий и барьеров, реализации скоординированной политики в различных областях.

"В этом отношении можно приветствовать качественное продвижение в переговорном процессе по вопросам формирования дорожной карты по реализации основных направлений скоординированной транспортной политики на 2018-2020 годы, а также по проработке цифровой повестки ЕАЭС и подписанию соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений", - сказал он.

Ряд вопросов, таких как, например, ситуация на рынке сахара, корректировка сроков введения экологических стандартов Евро-5 или подготовка дорожной карты по устранению изъятий и барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, потребовали дополнительного обсуждения, сообщает БЕЛТА .

"При этом по всем этим вопросам белорусская сторона исходила из необходимости установления одинаковых условий для всех стран - участниц ЕАЭС. Возможно, жестких, но одинаковых для всех", - подчеркнул Андрей Кобяков.

