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СК: Не исключено, что некоторые дела о трагедиях в армии будут возобновлены
25.10.2017 15:27 — Разное | Ежедневник
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич 25 октября выступил в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь с докладом, а после ответил на ряд вопросов представителей средств массовой информации.
Говоря о гибели солдата-срочника Александра Коржича, глава Следственного комитета сообщил, что согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего не было других повреждений, кроме странгуляционной борозды.
Что касается следов на теле, которые родственники и друзья приняли за следы побоев, то они оказались так называемыми трупными пятнами, сообщили в прес-службе Следственного комитета.
Над этим делом ежедневно работает группа из 15−20 следователей. По-прежнему рассматриваются три основные версии — самоубийство, доведение до самоубийства, умышленное убийство. Всего на данный момент возбуждено 13 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.
Также Иван Носкович сообщил о проведени дополнительной проверке Следственным комитетом фактов суицида военнослужащих.
Были истребованы все материалы об отказе в возбуждении уголовных дел, а также уголовные дела, по которым предварительное расследование прекращено или приостановлено за все время существования Следственного комитета, они изучаются в центральном аппарате.
Речь идет о случаях гибели и причинении телесных повреждений. Не исключаю, что некоторые дела будут возобновлены, некоторые отказы в возбуждении уголовных дел — отменены.
Такое решение обусловлено не общественным резонансом, заставившим следователей под иным углом смотреть на прежние дела, а тем, что начинают говорить ранее молчавшие фигуранты. Там, где изменение показаний приведет к некой иной оценке, мы такую оценку дадим.
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич 25 октября выступил в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь с докладом, а после...
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