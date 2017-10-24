Бузова, Зайцев и другие оценили модную коллекцию дочери Кадырова

Коллекция называется "Горная жемчужина", она была представлена в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Несмотря на сдержанность и аскетичность коллекции, на презентацию собралось множество московских селебрити. На показе присутствовали Вячеслав Зайцев, Алена Водонаева, Катя Лель, рэпер Тимати, Иосиф Пригожин с Валерией, Ольга Бузова и другие.

Многие из присутствовавших звезд шоу-бизнеса оценили работу Айшат Кадыровой. Знаменитый кутюрье Зайцев похвалил коллекцию, отметив интересный цвет и решения с блузками.

Бузова отметила, что присмотрела для себя несколько платьев из коллекции Кадыровой и собирается их заказать.

Айшат Кадыровой 19 лет. Она является директором Чеченского модного дома Firdaws.