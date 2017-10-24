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Бузова, Зайцев и другие оценили модную коллекцию дочери Кадырова
25.10.2017 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Коллекция называется "Горная жемчужина", она была представлена в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Несмотря на сдержанность и аскетичность коллекции, на презентацию собралось множество московских селебрити. На показе присутствовали Вячеслав Зайцев, Алена Водонаева, Катя Лель, рэпер Тимати, Иосиф Пригожин с Валерией, Ольга Бузова и другие.
Многие из присутствовавших звезд шоу-бизнеса оценили работу Айшат Кадыровой. Знаменитый кутюрье Зайцев похвалил коллекцию, отметив интересный цвет и решения с блузками.
Бузова отметила, что присмотрела для себя несколько платьев из коллекции Кадыровой и собирается их заказать.
Айшат Кадыровой 19 лет. Она является директором Чеченского модного дома Firdaws.
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